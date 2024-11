Il 10 novembre a Manchester si celebra il trentesimo anniversario di un evento iconico della musica: MTV European Music Awards. Per raccontare al meglio questo appuntamento ci siamo affidati agli aneddoti di chi, proprio gli EMAs, li ha creati, plasmati, vissuti e arricchiti: Luca De Gennaro, cuore di MTV Italia. Attraverso i suoi ricordi faremo un viaggio nel tempo e capiremo perché MTV e gli EMAs hanno cambiato la musica per sempre. Con un augurio: poterli raccontare ancora per i prossimi trent'anni