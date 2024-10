MTV EMA 2024, Rita Ora alla guida dello show

Spettacolo

Düsseldorf ha ospitato le più grandi star della musica per gli annuali premi assegnati dall'emittente agli artisti più amati in Europa, un'opportunità per ammirare look da red carpet sensazionali che riportano la kermesse alla gloria delle decadi passate, quando l'evento era l'occasione perfetta per sfoggiare mise sensazionali, bizzarre e impossibili da mettere altrove. Sul tappeto e sul palco, le maggiori tendenze viste alle sfilate: dagli abiti gioiello a quelli super sexy a cura di Vittoria Romagnuolo