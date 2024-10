Katy Perry compie 40 anni, i suoi album in studio da Katy Hudson a 143

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il vero nome dell’artista statunitense, è nata a Santa Barbara il 25 ottobre 1984. Nel corso degli anni ha sfornato hit da milioni di copie e ricevuto premi e riconoscimenti, influenzando la musica pop. Ha esordito nel 2001 con l'unico album che porta il suo cognome reale, mentre il suo ultimo lavoro è uscito a settembre 2024. Per festeggiare il suo compleanno, ripercorriamo la carriera della cantante attraverso i suoi dischi

Ha sfornato hit da milioni di copie, segnando in modo indelebile la musica pop: oggi, 25 ottobre 2024, compie 40 anni Katy Perry. Katheryn Elizabeth Hudson, questo il vero nome dell’artista statunitense, è nata a Santa Barbara nel 1984. Ha esordito nel 2001 con l’album Katy Hudson, mentre il suo ultimo lavoro (per ora) è 143, uscito a settembre 2024. In mezzo ci sono milioni di dischi venduti, il successo mondiale, diversi premi e riconoscimenti (tra cui sette Mtv Video Music Awards, cinque Billboard Music Award, cinque American Music Award e tredici nomination ai Grammy). Per festeggiare il suo compleanno, ripercorriamo la carriera di Katy Perry attraverso i suoi sette album in studio.

Katy Hudson, 2001 Il 6 marzo 2001 esce Katy Hudson, primo album in studio di Katy Perry e l’unico in cui la cantante usa il suo vero cognome (poi sceglierà Perry, nome da nubile di sua madre). Pubblicato dalla Red Hill Records, è composto da dieci tracce. È un disco gospel-rock cristiano, ha come sfondo la fede e tratta tematiche religiose, legate a Dio e alla chiesa. Dall'album vengono estratti due singoli: Trust in Me e Search Me. Il lavoro, però, non ottiene il successo sperato. vedi anche Katy Perry compra il gelato a bambini increduli

One of the Boys, 2008 Il secondo album in studio di Katy Perry è One of the Boys: uscito il 17 giugno 2008 e pubblicato dalla Capitol Records, vende milioni di copie in tutto il mondo. L’artista, con il suo nuovo nome d’arte e un cambio di look ispirato alle pin-up, sorprende il mondo musicale con un album pop rock che influenzerà molto le uscite degli anni successivi. Nell’album si alternano canzoni più intime e malinconiche a brani movimentati. Tra le dodici tracce, tutte scritte da Katy Perry insieme a vari musicisti famosi, alcune diventano delle hit. Come I Kissed a Girl, che rimane per settimane in testa alle classifiche, diventa il tormentone dell'estate e raggiunge la vetta in molti Paesi. Altri singoli estratti sono Ur So Gay e poi Hot n Cold, Thinking of You e Waking Up in Vegas, tutti e tre entrati in top ten. vedi anche Unghie autunno 2024, idee dalla manicure delle star. FOTO

Teenage Dream, 2010 Il 24 agosto 2010 esce Teenage Dream, terzo album in studio di Katy Perry. Pubblicato dalla Capitol Records, contiene dodici tracce pop. Anche questo diventa un successo in tutto il mondo e vende milioni di copie. Il primo singolo estratto è California Gurls, che raggiunge la vetta delle classifiche. Seguono altre hit come Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.): l’album diventa il primo dopo Bad di Michael Jackson, uscito nel 1987, ad avere cinque singoli al numero uno della classifica Usa. Il sesto singolo estratto è The One That Got Away. Il disco è un’esplosione di energia, emozioni, colori. vedi anche MTV VMAs 2024, tutti i vincitori. FOTO

Prism, 2013 Il quarto album in studio di Katy Perry è Prism: pubblicato nell’ottobre del 2013 dalla Capitol Records, contiene tredici tracce. Anche questo disco pop ha un gran successo, trainato soprattutto da uno dei due singoli usciti prima del lancio: Roar, che ha venduto milioni di copie nel mondo, è rimasto due settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 e ha raggiunto la top ten in una ventina di Stati. Inoltre, il video del brano nel maggio 2024 ha superato i 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube, un traguardo fino a quel momento mai raggiunto da una un’artista donna. Prism contiene anche altri grandi successi, come Dark Horse e Unconditionally. Gli altri singoli estratti sono Birthday e This Is How We Do. L’album raggiunge la vetta della Billboard 200. vedi anche Katy Perry e Orlando Bloom, il tuffo in mare da un elicottero. VIDEO

Witness, 2017 “Divertente e dance, oscuro e luminoso”. È così che Katy Perry ha descritto il suo quinto album in studio, Witness. Ha aggiunto che per lei rappresenta “una nuova era”. E il cambiamento si vede anche nel look: l’artista abbandona temporaneamente i lunghi capelli corvino per un pixie biondo platino. Il disco, composto da 15 tracce dal sapore dance pop ed elettropop, è uscito nel giugno del 2017 sempre per la Capitol Records. Anche questo lavoro è arrivato ai vertici delle classifiche in diversi Paesi. Cinque i singoli estratti: Chained to the Rhythm, Bon appétit, Swish Swish, Save as Draft e Hey Hey Hey. vedi anche Katy Perry svela il testo di Woman's World con un vestito di 150 metri

Smile, 2020 Nell’agosto del 2020 arriva Smile, sesto album in studio di Katy Perry: pubblicato sempre dalla Capitol Records, contiene dodici tracce pop. I singoli estratti sono Never Really Over, Harleys in Hawaii, Daisies e Smile. Parlando del disco, la cantante ha spiegato che è arrivato dopo un periodo buio sia a livello personale sia professionale. Smile parla di "trovare la luce alla fine del tunnel" e riprendersi il proprio sorriso, ha detto Katy Perry. È “un viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore”, ha aggiunto. L’album contiene diversi riferimenti a Daisy Dove Bloom, la figlia avuta dall’artista insieme al compagno Orlando Bloom. vedi anche Katy Perry: le 10 canzoni più celebri

143, 2024 Per ora l’ultimo album in studio di Katy Perry è 143, uscito nel settembre del 2024 per Capitol Records. Questo settimo disco contiene 11 tracce ed è arrivato dopo una pausa discografica che la cantante ha preso dopo la nascita della primogenita Daisy Dove Bloom. I singoli estratti sono Woman's World, Lifetimes e I'm His, He's Mine. “Ho voluto creare un album dance-pop che fosse audace, esuberante, festoso, con il simbolo 143 come espressione numerica dell'amore che fa da filo conduttore”, ha spiegato Katy Perry. vedi anche Katy Perry e l'album "143"

