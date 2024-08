Katy Perry e Orlando Bloom, il tuffo in mare da un elicottero. VIDEO

Spettacolo

Robert De Niro, nella foto con la moglie Tiffany Chen, si trova in queste ore in vacanza ad Ischia ed ha pranzato nel ristorante beach club con vista sul Castello Aragonese

Anne Hathaway è volata dalla Grecia a Roma, per poi spostarsi in Maremma. Qui ha posato con Luca e Nicola Terni della Locanda di Ansedonia, a Orbetello. Così Luca Terni ha commentato la visita: "Un paio di giorni fa abbiamo ricevuto una prenotazione a nome Adam (Adam Shulmnan, marito dell'attrice ndr). Mentre io e mio fratello stavamo cenando, è arrivata questa coppia con due bambini. Non immaginavamo che potesse essere lei". Cosa ha ordinato la star? Una pasta alla carbonara, e tagliatelle in bianco per i figli. Il marito, invece, ha scelto la carne