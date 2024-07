Katy Perry è tornata con il singolo Woman's World

Spettacolo

Elodie, il look coi capelli rosa, le star che hanno provato il trend

La popstar italiana ha sorpreso i fan con un nuovo, seducente ed estroso hairlook che per lei non è una novità. I capelli rosa sono una vera ossessione per le celebrità, specie quelle d'Oltreoceano. Non si contano, infatti, le star che, fin dai primi anni del Duemila, hanno aggiunto questo tocco di colore al proprio stile quotidiano. Ecco una carrellata di chiome rosa memorabili sfoggiate nella quotidianità, sul palco e anche sul tappeto rosso

Black Nirvana e chioma rosa, una sfumatura miscelata a irresistibili bagliori argentati. Con questo nuovo e sorprendente hairlook Elodie inaugura la stagione estiva 2024 che la vedrà protagonista degli stadi di Milano e di Napoli. Per la sua ennesima metamorfosi la cantante si è affidata al suo fedele team di professionisti, dunque, Andrea Soriga per la parte Hair e Daniele Lorusso per il makeup (che comprende sopracciglia bleached, sbiancate). Il risultato è formidabile

Elodie ha sperimentato con un incredibile hairlook rosa ma per la cantante italiana non si tratta di una prima volta. Già nel 2017 l'artista ha esibito per un po' una chioma tinta di rosa, una sfumatura energica resa ancora più apprezzabile da un hairstyle corto e con le ciocche scolpite