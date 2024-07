Katy Perry annuncia il nuovo album 143 in uscita il 20 settembre

Dopo aver anticipato il testo del singolo Woman’s World con lo strascico di un vestito lungo oltre 150 metri, Katy Perry ha svelato la copertina dell’album 143 in arrivo sul mercato il 20 settembre

La nuova era di Katy Perry è finalmente alle porte. Venerdì 12 luglio la popstar statunitense farà il tanto atteso ritorno con il nuovo singolo Woman’s World, primo estratto dall’album 143 in uscita a settembre. In queste settimane la cantante ha condiviso alcune anteprime del progetto discografico in arrivo a quattro anni di distanza da Smile.

katy perry, 143 uscirà il 20 settembre È il 28 aprile 2008 quando Katy Perry si fa conoscere con I Kissed a Girl. Nel giro di poco tempo la canzone diventa una hit mondiale rendendo l’artista una delle popstar più influenti e ricercate del momento. Ora, dopo quattro anni di attesa dall'ultimo lavoro, il pubblico potrà finalmente riabbracciare Katy Perry. Venerdì 12 luglio la popstar lancerà Woman’s World, primo estratto dall’album 143 in uscita il 20 settembre. Nelle scorse ore Katy Perry ha condiviso in anteprima la cover dell’album ricevendo più di 400.000 like su Instagram in meno di ventiquattro ore. approfondimento Katy Perry svela il testo di Woman's World con un vestito di 150 metri

In occasione della settimana della moda parigina, Katy Perry (FOTO) ha preso parte a un evento indossando un abito con uno strascico di 150 metri riportante il testo integrale del nuovo singolo. Le immagini sono immediatamente divenute virali sui social. approfondimento Katy Perry lancia la pizza ai fan e non è la prima volta. IL VIDEO

Da Hot n Cold a Never Really Over, nel corso degli anni l’artista ha messo a segno una serie di successi, ricordiamo anche Teenage Dream, Firework, Part of Me e Roar. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Startstrukk con i 3OH!3 e When I’m Gone con Alesso.

