Haute Couture Week, le star in prima fila alle sfilate di Parigi. FOTO

1/16 ©Getty

Jennifer Lopez ha scelto la classe inconfondibile di Dior per la sua apparizione ufficiale alla Paris Haute Couture Week, quattro giorni di sfilate nella capitale francese, dal 24 al 27 giugno, dedicate alla presentazione delle collezioni d'Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2024-25. La popstar e attrice ha optato per un look con la gonna a ruota, sandali altissimi e guanti di pelle per il fashion show. Fotografatissima anche per ragioni di cronaca rosa: è in vacanza da sola, in Europa, senza il marito Ben Affleck

Alta Moda, la sfilata di Dior Couture A/I 2024-25, un'ode al corpo sportivo delle donne