Lo spettacolo delle sfilate della Couture Week parigina si è fermato per qualche istante appena è apparsa Kim Kardashian che si è unita a sorpresa agli ospiti del fashion show di Margiela, evento di chiusura della settimana dedicata alle sfilate d'Alta Moda.

A differenza di altre superstar dello showbiz, Kardashian non ha preso parte ad altri eventi ma nella sua fitta agenda non poteva mancare uno spazio per una delle sue case di moda preferite



Paris Haute Couture Week, tutti gli ospiti visti alle sfilate, da Zendaya a Kylie Jenner