Due anni dalla morte di Berlusconi, 17 film da vedere sul Cavaliere

LORO (2018). Diviso in due parti, il lungometraggio è un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Come dichiarato dal regista del film Paolo Sorrentino: “Quali sono i sentimenti che muovono le giornate di Silvio Berlusconi (interpretato da Toni Servillo) in quegli anni? Quali le emozioni, le paure, le delusioni di quest’uomo nell’affrontare eventi che sembrano montagne? Questo, per me, è un altro mistero di cui si occupa il film”

