14/15 ©Ansa

A fine giugno 2020, Silvio Berlusconi aveva detto addio a palazzo Grazioli (in foto), sua storica residenza romana in via del Plebiscito. Il Cavaliere prese in affitto il secondo piano dell'edificio e lo trasformò nel quartier generale di Forza Italia e dell'intero centrodestra, chiudendo la sede di partito in via dell'Anima