Silvio Berlusconi, terza notte tranquilla al San Raffaele

Le condizioni

Una notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua patologia ematologica legati alla leucemia mielomonocitica cronica con cui il Cavaliere convive da ormai due anni. Oggi è il quarto giorno di ricovero per l’ex presidente del Consiglio, che ieri ha ricevuto le visite del fratello Paolo e dei figli Marina e Piersilvio. Al momento le dimissioni non sono ancora prevedibili, e per ora non è previsto alcun bollettino medico.