Leucemia Mielomonocitica Cronica, sintomi e come si manifesta

Che cos'è la leucemia mielomonocitica cronica

La malattia è caratterizzata dall'aumento di una specifica popolazione di globuli bianchi: i monociti, si tratta quindi di un tipo di sindrome mielodisplastico-mieloproliferativa, che si collca a cavallo fra le neoplasie mieloproliferative croniche, in quanto presenta spesso una proliferazione eccessive delle cellule del sangue, e le sindromi mielodisplastiche, con cui condivide una maturazione anormale dei precursori del midollo. Puo' presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, oppure in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi. Vi è sempre un eccesso di monociti nel sangue e nel midollo, e un numero variabile di cellule immature (blasti). Il sistema immunitario viene debilitato dalla malattia, il che ovviamente favorisce l'insorgenza di infezioni, anche polmonari come nel caso di Silvio Berlusconi. La prognosi viene stimata da diversi score, che considerano i valori dell'emocromo, il numero dei blasti, il valore dei globuli bianchi, la citogenetica e, piu' recentemente, la mutazione in alcuni geni specifici come l'ASXL1. Nei casi ad alto rischio non candidabili a trapianto puo' essere impiegata l'azacitidina e, nei casi proliferativi, l'idrossiurea per controllare la conta dei globuli bianchi. Altri farmaci chemioterapici somministrabili oralmente e talora utilizzati allo stesso scopo sono l'etoposide, la 6-mercaptopurina e il busulfano. In caso di anemia, nei pazienti a basso rischio puo' essere utilizzata l'eritropoietina.