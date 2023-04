Berlusconi malato di leucemia mielomonocitica cronica: il bollettino

Il documento firmato da Alberto Zangrillo (medico personale dell’ex premier) e Fabio Ciceri. Berlusconi è portatore da tempo di questa patologia "di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta". "È attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare", prosegue la nota