Trentino, scivola sul sentiero e precipita: morto escursionista

Un uomo di 55 anni di Arco ha perso la vita sulla cresta del Monte Biaina, nell'Alto Garda, mentre era impegnato in un'escursione assieme ad un amico. I due si trovavano ad una quota di 1.350 metri quando uno è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento sulle rocce sottostanti. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 12 da parte del compagno che si trovava insieme a lui e che non riusciva più a vedere né a mettersi in contatto telefonico con l'amico.