Delitto di Garlasco, chi è Ermanno Cappa e perché si parla di lui

Il nome del padre delle gemelle Stefania e Paola - che come le figlie non risulta essere mai stato indagato nel caso - è tornato alla ribalta come altri protagonisti della vicenda dopo la riapertura delle indagini

Chi è Ermanno Cappa Come riportato dal Messaggero, Ermanno Cappa è lo zio di Chiara Poggi: ha sposato Maria Rosa Poggi, sorella di Giuseppe Poggi, il padre di Chiara. È il padre delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Si è laureato all'Università degli Studi di Pavia, e ha intrapreso la professione di avvocato dal 1978. Ha lavorato per diversi anni come direttore degli affari legali-societari di varie banche, ed è il fondatore di un famoso studio legale di Milano. Nel corso della sua carriera si è occupato di diritto societario e bancario. Da anni avrebbe lasciato Garlasco, trasferendosi a Milano.