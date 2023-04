Le condizioni di salute di Berlusconi

Per l'ex premier si è riproposto lo stesso problema di ossigenazione, dovuto anche agli effetti del post Covid, che aveva indotto i sanitari a ricoverarlo a fine marzo. Un problema che protraendosi porta all'affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni - si spiega in ambienti sanitari - riproducendo anche i sintomi caratteristici della polmonite, anche se non si tratta di polmonite. Una situazione complessa ma stabile, si apprende in ambienti vicini al Cav, che sta facendo una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione, ma senza intubazione. L'ex premier è vigile. Eventuali ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute saranno diffuse, oggi o nei prossimi giorni, dal professor Alberto Zangrillo.

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: