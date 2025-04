Esplosione Toyota Borgo Panigale, 12 indagati: attesa per la perizia

Nell'incidente sul lavoro alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale del 23 ottobre 2024 sono morte due persone e 11 sono rimaste ferite. Si tratta di iscrizioni in vista di una consulenza tecnica irripetibile, con incarico conferito il 5 maggio.

Dodici persone sono indagate per l'incidente sul lavoro che ha provocato due morti e 11 feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. La Procura di Bologna vuole ricostruire la dinamica di quanto accaduto e l'iscrizione delle 12 persone è stata effettuata in vista di una consulenza tecnica irripetibile, con incarico conferito il 5 maggio. La volontà è di ricomporre l'impianto interessato dall'esplosione all'interno dello stabilimento: in particolare, si tratta della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. Tra gli indagati anche Michele Candiani, attuale ad di Toyota Material Handling.