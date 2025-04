Spegnimento riscaldamento, a Torino termosifoni accesi oltre 15 aprile

Le condizioni di maltempo previste per i prossimi giorni in Piemonte hanno fatto cambiare idea al Comune di Torino in merito alla data di spegnimento degli impianti di riscaldamento. Il termine fissato era quello del 15 aprile ma il comune torinese ha deciso di concedere la deroga fino al 18 aprile, per un massimo di 7 ore. “Alla luce della situazione meteorologica attesa almeno fino a venerdì 18 aprile, si ricorda che l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74 del 2013, stabilisce espressamente che sul territorio comunale è possibile l’accensione in deroga degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 7 ore giornaliere, tra le 5 e le 23”, si legge nella nota del Comune. “L’accensione - si specifica - è naturalmente discrezionale con l’obbligo di non superare i 18 gradi per gli edifici industriali, artigianali e assimilabili e i 20 gradi per tutti gli altri edifici”.