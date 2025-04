Scontri prima del derby Lazio-Roma, altri 6 ultras arrestati

Altri sei arresti sono scattati oggi per i disordini prima del derby di domenica all'Olimpico. La polizia ha arrestato tre ultrà della Lazio e tre della Roma accusati di aver partecipato ai violenti scontri avvenuti nelle ore precedenti alla partita. Si tratta di tutti volti noti appartenenti ai gruppi "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e " Ultras Lazio", uno di questi ultimi già gravato dal provvedimento del Daspo e un altro appartenente a Casapound. In merito a quanto è accaduto il Viminale ha deciso uno stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio. Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a rischio per l'ordine pubblico nella prossima stagione.