Berlusconi, il fratello Paolo: "Siamo fiduciosi, c’è un miglioramento"

Filtra un moderato ottimismo sulle condizioni dell’ex premier. Questo, almeno, quanto emerso dalle dichiarazioni di Paolo Berlusconi che ha parlato ai cronisti, in attesa di aggiornamenti, fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano

"Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi". Così Paolo, il fratello di Silvio Berlusconi, ha fornito gli ultimi dettagli circa le condizioni di salute del leader di Forza Italia, parlando con i cronisti fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove ha fatto visita all'ex premier, ricoverato da ieri. "Sta riposando", ha poi aggiunto, confermando come si trovi "ancora in terapia intensiva". “Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi, poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione, quindi siamo fiduciosi”, ha spiegato ancora. Questo, ha concluso, "ci dà la garanzia che è trattato molto bene e siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello ne uscirà più forte di prima”.

Il figlio Pier Silvio: "E' un leone"

"È un leone". Questo, invece, il commento di Pier Silvio, il secondogenito di Silvio Berlusconi, sorridendo ai cronisti prima di salire in auto e lasciare il San Raffaele. All'ospedale per far visita al padre è arrivato anche il fratello minore, Luigi Berlusconi.