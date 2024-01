2/23 ©Getty

Il look di Zendaya, apparsa a Parigi in compagnia del suo stylist Law Roach, ha anticipato il mood della nuova collezione di Daniel Roseberry per la Maison francese, votato al futurismo e all'idea delle specie che popolano gli altri pianeti. Il dress couture dell'eroina di Dune è caratterizzato da una gonna a tubo con spacchi e uno strascico che parte dal backside come una coda di cavallo e da un top decorato con nodi di seta. Lo stile glamour è definito da un'acconciatura liscia, scura e con la frangia corta. Probabilmente è una parrucca ma siamo ancora in dubbio

