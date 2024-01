Il red carpet dei Golden Globes 2024, le pagelle ai look. FOTO

7/20 ©Getty

Osa e convince Selena Gomez, con l'abito asimmetrico rosso intenso, una creazione realizzata per lei nell'atelier di Armani. L'attrice, per la serata in cui figura tra le Migliori attrici in una serie commedia grazie a Only Murders in the Building, sceglie scarpe in tinta e tanti gioielli in diamanti (di Bulgari). Lo styling è di Erin Walsh. Voto: 8.5