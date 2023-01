3/20 ©Kika Press

Lady Gaga nel 2019, stagione che l'ha vista protagonista anche in campo cinematografico, si è fatta interprete dell'haute couture di Maison Valentino con un look azzurro polvere da principessa delle fiabe che in quell'occasione voleva essere un omaggio a Judy Garland, diva che l'ha preceduta nel ruolo di protagonista in A Star is Born. La popstar ha rubato la scena con capelli in tinta e un collier Tiffany & Co. da cinque milioni di dollari

Golden Globe 2019, l'abito di Lady Gaga è un omaggio a Judy Garland? FOTO