Gerard Depardieu, oggi in Francia il processo per violenza sessuale

L'attore francese, travolto dall'ondata #MeToo, fronteggerà in aula l'accusa di aver aggredito una scenografa e un'assistente alla regia durante le riprese del film Le persiane verdi

Gérard Depardieu, l'attore francese travolto dall'ondata #MeToo, sarà processato oggi a Parigi, in Francia, per le accuse di violenza sessuale che avrebbe commesso su due donne durante le riprese di un film. Premiato nel 1981 con il premio César come Miglior attore L'ultimo metrò di Francois Truffaut e nel 1991 per Cyrano de Bergerac di Jean-Paul Rappeneau, Depardieu è stato considerato per decenni un mostro sacro del cinema francese conosciuto in tutto il mondo. Poi sono arrivate le i accuse di violenza sessuale. L'udienza davanti al tribunale penale è prevista alle ore 13:30 e continuerà almeno fino a martedì. Lo scorso ottobre l'imputato, 76 anni, non si era presentato perché, come aveva spiegato il suo avvocato, aveva subito gli effetti collaterali di un quadruplo intervento di bypass aorto-coronarico e del diabete, aggravati dallo stress dell'imminente processo. Questa volta, invece, "ci sara'", ha detto all'Afp Jérémie Assous. Secondo i legali saranno presenti anche le due querelanti.

DAI PRESUNTI COMMENTI OSCENI ALLE PRESUNTE MOLESTIE SESSUALI Il processo riguarda le accuse di violenza sessuale relative alle riprese del film Le persiane verdi di Jean Becker nel 2021. L’attrice Anouk Grinberg ha sostenuto le due querelanti, rispettivamente una scenografa di 54 anni e un’assistente alla regia di 34 anni. Lo scorso febbraio la scenografa aveva riferito di aver subito sul set commenti osceni, aggressioni sessuali, molestie sessuali e insulti sessisti. Il sito investigativo francese Mediapart aveva poi rilanciato la sua testimonianza. “La mia cliente spera che questa volta il processo vada avanti”, ha dichiarato il suo avvocato, Carine Durrieu-Diebolt. Anche l’assistente alla regia ha denunciato una violenza sessuale. “Quello che la mia cliente vuole è che il processo abbia luogo, ma sono anche preoccupato per come la difesa di Depardieu tratterà le parti civili all’udienza”, ha dichiarato il legale Claude Vincent. Nel frattempo, Grinberg ha aggiunto che Depardieu avrebbe fatto “commenti salaci” e ha denunciato che “quando i produttori cinematografici assumono Depardieu per un film, sanno che stanno assumendo un abusatore”. Approfondimento Gérard Depardieu accusato di frode fiscale aggravata e riciclaggio

GLI ALTRI SCANDALI E LA DIFESA: "NON HO MAI ABUSATO DI UNA DONNA" Finora Depardieu ha ricevuto circa 20 denunce, molte delle quali sono state archiviate per prescrizione. La prima donna a sporgere denuncia penale contro l’attore è stata l’attrice francese Charlotte Arnould nel 2018. Lo scorso agosto la procura di Parigi aveva richiesto un processo per stupro e violenza sessuale, accuse che l’attore ha sempre negato. “Mai, ma mai, ho abusato di una donna”, aveva scritto Depardieu in una lettera aperta al quotidiano Le Figaro. Il processo odierno, inizialmente previsto per lo scorso ottobre, era stato rinviato a causa delle cattive condizioni di salute dell’attore. Un medico nominato dal tribunale ha però stabilito che Depardieu è ora idoneo a comparire in tribunale, seppur con alcune riserve. Il suo legale, Assous, ha precisato che l’attore presenzierà per sei ore al giorno e farà pausa ogni volta che ne avrà bisogno. Il legale ha aggiunto che Depardieu “nega tutte le accuse nella loro totalità”. L’attore è stato il protagonista anche di altri scandali, tra risse, guida in stato di ebbrezza e minzione nel corridoio di un aereo. Il documentario La caduta dell’orco, uscito nel 2023 e diventato presto molto chiacchierato in Francia, aveva sottolineato la volgarità e il sessismo di Depardieu durante un viaggio in Corea del Nord nel 2018, anche nei confronti di una bambina. Approfondimento Gerard Depardieu, processo per violenza sessuale slitta a marzo 2025