Nuovi guai per Gérard Depardieu. Come riporta l’Afp l’attore, 76 anni, già sotto processo per violenza sessuale, è ora anche al centro di una nuova indagine per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro in Francia, sospettato di aver falsamente dichiarato la propria residenza in Belgio dal 2013 per eludere il fisco francese. L’indagine è stata avviata dalla Procura finanziaria nazionale a seguito di diverse soffiate e questo mese sono stati effettuati sia interrogatori (che però non hanno finora riguardato Depardieu), sia diverse perquisizioni a Parigi, nel Maine-et-Loire e in Belgio. Secondo un insider, gli inquirenti stanno infatti cercando di stabilire se la dichiarazione di residenza dell’attore in Belgio fosse falsa e se l'attore abbia pagato regolarmente le tasse in Francia dal 2013. Nel 2012 Depardieu aveva dichiarato che si sarebbe trasferito nella cittadina belga di Nechin, sul confine francese, per protestare contro l’imposta sul patrimonio introdotta dal presidente di allora, il socialista François Hollande. La decisione aveva scatenato critiche in Francia e l’attore aveva quindi minacciato di rinunciare alla cittadinanza francese.