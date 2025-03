Amadeus, torna in sala il cult di Miloš Forman in versione restaurata

Il capolavoro vincitore di otto Oscar torna nelle sale italiane in un’imperdibile nuova versione restaurata in 4K. La pellicola sarà proiettata per soli tre giorni - il 24, 25 e 26 marzo - regalando al pubblico la possibilità di ammirarlo nuovamente sul grande schermo con una qualità visiva e sonora senza precedenti

Amadeus, il film cult di Miloš Forman, torna finalmente nelle sale cinematografiche italiane in versione restaurata.

Questo capolavoro, vincitore di otto Oscar, riemerge dal buio in sala in un’imperdibile nuova versione restaurata in 4K. Ma attenzione: soltanto per soli tre giorni di proiezioni speciali, che incominciano proprio oggi, si potrà rivivere la magia del film ultrapremiato.

La pellicola sarà proiettata per tre giorni - il 24, 25 e 26 marzo - regalando al pubblico la possibilità di ammirarlo nuovamente sul grande schermo con una qualità visiva e sonora senza precedenti.

È questa un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e musica classica, che potranno riscoprire la storia di Wolfgang Amadeus Mozart attraverso lo sguardo del suo più grande rivale, Antonio Salieri.

Trattasi di un cult che ha segnato la storia del cinema, quindi coloro che non hanno potuto gustarselo in sala nell’anno in cui uscì, l’ormai lontano 1984, potranno farlo adesso.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Amadeus nella sua nuova versione restaurata in 4k nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.