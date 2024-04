Amadeus, Paul Bettany nel cast della serie tv su Mozart

Paul Bettany interpreterà il compositore italiano Antonio Salieri nella serie tv Amadeus, che racconterà il genio musicale di Wolfgang Amadeus Mozart. Nell’adattamento della pluripremiata opera teatrale di Peter Shaffer, scritto dallo sceneggiatore Joe Barton e diretto dai registi Julian Farino e Alice Seabright, l’attore sarà il rivale del protagonista, che avrà invece il volto di Will Sharpe, star di The White Lotus. La miniserie narrerà anche l’invidia vendicativa di Salieri, che userà ogni mezzo necessario per ostacolare Mozart e per proteggere la propria posizione nell’ambiente musicale dell'epoca. La produzione inizierà in Ungheria in primavera. “Non vedo l’ora di lavorare con Julian Farino, Joe Barton e Will Sharpe che, secondo me, è senza dubbio l’attore più eccitante della sua generazione”, ha dichiarato Bettany. L’attore, che ha ricevuto candidature ai premi BAFTA ed Emmy e che è soprattutto noto per i suoi ruoli nelle miniserie WandaVision e A Very British Scandal, ha recentemente lavorato Broadway nei panni di Andy Warhol nel dramma The Collaboration di Anthony McCarten.