Ripley, gli attori del cast del film e della serie a confronto. FOTO

Eliot Sumner è l’interprete che nella serie si cala nel ruolo che nel film era del compianto divo di Hollywood Philip Seymour Hoffman, l’attore scomparso nel 2014. Eliot Sumner alias Coco non è solo un’attrice: è innanzitutto una cantautrice, musicista e dj britannica. Figlia del noto musicista ed ex bassista dei Police Sting e dell'attrice Trudie Styler, debuttò nella musica nel 2010. Ha dichiarato: “Non credo nelle etichette di genere. In passato ho avuto una relazione con la modella Lucie Von Alten che è durata due anni”