Ripley, trailer e cosa sapere sulla miniserie Netflix con Andrew Scott

Lo show, in arrivo su Netflix, è un nuovo adattamento (in bianco e nero) dei romanzi di Patricia Highsmith

Il cast

Il protagonista di Ripley è Andrew Scott, attore irlandese noto per aver vestito i panni del Professor Moriarty nella serie Sherlock. "In genere ti viene richiesto di amare e di difendere i tuoi personaggi, chiedendoti perché agiscono in un certo modo. Tom Ripley è un personaggio che già esisteva, ma non potevo interpretare gli atteggiamenti degli attori che hanno vestito i suoi panni, né le opinioni della gente su di lui. Ho dovuto creare la mia versione del personaggio, provando a capirlo", ha detto l'attore. Nel cast, insieme a lui, anche Dakota Fanning nel ruolo di Marge Sherwood (la fidanzata di Dickie) e Johnny Flynn in quello di Dickie Greenleaf.