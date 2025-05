La possibile scaletta del concerto di Jovanotti all'Arena di Verona

Il 15 maggio va in scena il primo dei sei concerti, tutti sold-out, di Lorenzo Cherubini all'Arena. Le altre date? 16, 18, 19, 21 e 22 maggio

Jovanotti torna protagonista all’Arena di Verona con cinque date già attesissime, nell’ambito del tour Palajova.

Jovanotti all'Arena di Verona

Dopo il successo del Jova Beach Party e una lunga pausa forzata a seguito dell'incidente in bicicletta del 2023, Jovanotti ha scelto il prestigioso anfiteatro veronese per un ritorno che si preannuncia carico di emozione ed energia.

Sei le date in programma (il 15, 16, 18, 19, 21 maggio e 22 maggio), tutte sold-out, segno di un’affezione del pubblico rimasta intatta, se non accresciuta, in questi mesi di attesa.

Sul palco, Lorenzo proporrà i brani del nuovo album Il corpo umano – uscito nel 2025 – insieme ai grandi classici che hanno segnato oltre trent’anni di carriera.

Ad aprire le serate sarà Axell, giovane talento senegalese lanciato da Sto Records, con un sound urban contaminato e contemporaneo. L’ingresso di nuove sonorità testimonia la volontà di Jovanotti di guardare sempre avanti, mescolando generi e influenze senza mai perdere autenticità.