PalaJova Pesaro, ritorno fiorito dal vivo per Jovanotti

La grande attesa è terminata: Jovanotti è tornato. Il PalaJova di Pesaro, prima di 50 date sold out per il ritorno dal vivo di Lorenzo, parte con un cortometraggio. Sono immagini che si rincorrono, si accavallano, si scavalcano, si accarezzano, immagini che raccontano il Lorenzo degli esordi, quello di Jovanotti for President (suo album d'esordio del 1988), e quello dell'ultimo periodo, quello che è stato rosicchiato dalla sofferenza, fisica e mentale. Prima di lui un opening act speciale affidato alla giovane cantautrice vicentina Nicol , unica, considerata anche l'età, nel trattare temi profondi con delicatezza. Sono da poco passate le 21 quando le luci si spengono e partono le note di Montecristo . Jova irrompe da un accesso laterale, urla "cominciamo?" e si scatena il ritmo di L'Ombelico del Mondo : Lorenzo è tutto in rosso e quasi subito si sfila la giacca; ha scelto di iniziare con una canzone che oggi ha un valore speciale perché lì si "incontrano uomini con un bagaglio di fantasia" e non con un bagaglio di politica e retorica. Sulle teste del pubblico ci sono dei fiori, sembrano tulipani per i quali il sole catalizzatore è l'umanità: "È una ragione per vivere" e ce la declina un Lorenzo che è un fascio di nervi che col suo sgargiante rosso sembra uscito dal magico mondo di Oz. Il videowall è uno spettacolo nello spettacolo, un tramonto romantico sull'Adriatico che può essere traslato ovunque perché quel sole a mezzogiorno è il solo che ci illumina tutti, baby! La super band che lo accompagna è alle sue spalle, rispetto a tour passati c'è meno complicità o almeno così sembra. L’ingegnere del suono è Pino “Pinaxa” Pischetola e si sente, con i suoi artifici "cura" una acustica non impeccabile. Originale e intenso anche il tocco di Dario Dardust Faini che ha collaborato al recentissimo album di Lorenzo Il Corpo Umano . I fuochi artificiali virtuali sul grande schermo fanno decollare i sogni. Lorenzo si emoziona, in alcuni momenti è quasi intimidito, il volto racconta questi mesi di sofferenza. Sul palco c'è un uomo di quasi 58 anni che ha smesso i panni di Peter Pan: "Grazie di avermi aspettato, grazie di essere tornati, bentornati amici, ragazzi, bentornata gente, è bellissimo ritrovarvi. È il primo concerto che faccio da una vita e devo stare attento alla voce perché ne ho ancora 49". E qui capisci perché "la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare". Mi fido di te porta Lorenzo a imbracciare la chitarra e al suo fianco arriva il sax sensuale di Sophia Tomelleri che sottolinea come sia profetico "perdere una coincidenza per un posto dove forse non volevi neanche andare perché la vita è come l'amore, certe cose accadono. Ma nell'amicizia non c'è il caso, il mondo è pieno di canzoni d'amore ma di amicizia poche. Io ho provato a scriverne una, so che non è molto famosa ma ho voluto metterla in saletta, si intitola Un Bene dell'Anima ".

LA MAGIA DEI FIORI AFFIDATA ALLA POESIA DI MARIANGELA GUALTIERI

Il repertorio è infinito, non dimentichiamo che il primo album di Lorenzo Cherubini è uscito nel 1988 e dunque per riassumere una vita di emozioni in due ore mezza bisogna ricorrere ai medley. Il primo è quello Funk che come un domino elettr(on)ico mette in fila Questa è la mia Casa, Mani in Alto, La Tribù che balla, Oh Vita, Muoviti Muoviti, Tanto Tanto (in questo periodo ha una forza politica inimmaginabile pensando a quando è nata), Falla girare (con una splendida arroganza Gospel) e l'ipnotica Megamix con la magia di "questa è la vita che sognavo da bambino". Si rientra nell'alveo del romanticismo con Ragazza Magica, Raggio di Sole e Un Mondo a Parte: questa immaginifica trilogia è anticipata da una poesia di Mariangela Gualtieri, Che Cosa Sono i Fiori (chiaro richiamo a quelli che sono appesi al soffito del palazzetto e vivono il concerto con i loro movimenti): "Che cosa sono i fiori?

non senti in loro come una vittoria? La forza di chi torna da un altro mondo e canta la visione. L’aver visto qualcosa che trasforma per vicinanza, per adesione a una legge che si impara cantando, si impara profumando". In ordine amore, vita e mondo sono le tre parole più frequenti nei testi di Lorenzo ma al quinto posto c'è sole e dunque ci illumina quel Raggio di Sole con cui fare l'amore e cui Lorenzo dona un finale da tenore. Nelle culture nomadi dell'Asia Centrale il tappeto è come una casa e Jovanotti ne porta con sé uno di quelli di casa sua e lo mette davanti all'asta (una rarità nei suoi live) del microfono, cita i tanti mondi di Giordano Bruno, sottolinea che l'amore genera mondi ed è una potenza: è l'introduzione romantica di Mondo a Parte che genera la prima stellata da cellulare.