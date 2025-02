Sanremo 2025, il medley di Jovanotti all'Ariston

L'ingresso all'Ariston

L’ingresso avviene dalla platea, per un bagno di folla su Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, con tanto di bacio alla figlia tra il pubblico. Poi, finalmente sul palco per proseguire con I love you Baby, la nuova Fuori Onda e il toccante classico A te dedicato alla figlia. Lorenzo, in completo total gold, balla e fa ballare l’Ariston, autentico showman, artista completo e unico.