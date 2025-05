Puff Daddy, al processo la testimonianza di una dipendente

Kid Cudi, invece, sarebbe tornato a casa, e secondo Clark avrebbe dato il via a un inseguimento in auto con Combs. La versione della donna, però, non coinciderebbe con la testimonianza rilasciata pochi giorni fa dallo stesso rapper, che aveva raccontato di aver trovato la casa vuota al suo arrivo. Secondo il racconto della dipendente, dopo l’inseguimento Combs avrebbe intimato a lei e a Ventura di convincere Kid Cudi a non fare il suo nome alla polizia. Dopo essersi riuniti a casa di Puff Daddy, lui avrebbe preso “immediatamente” a calci Ventura sulle gambe e sulla schiena “con tutta la sua forza”. L’ex fidanzata “piangeva in silenzio”, ha dichiarato Clark, che avrebbe quindi chiamato le guardie del corpo per chiedergli di fermarsi. La dipendente ha anche spiegato perché non avrebbe tentato di bloccarlo lei stessa: “Ha detto che se mi fossi intromessi, avrebbe fatto a pezzi anche me. Mi si stava spezzando il cuore a vederla colpita in quel modo”. Clark avrebbe poi avvertito la madre di Ventura, ma non la polizia. “Non l’ho mai fatto”, ha detto tra le lacrime. Sul presunto incendio che secondo Kid Cudi nel 2012 Puff Daddy avrebbe orchestrato ai danni della sua auto, invece, Clark non saprebbe nulla. In ogni caso, la donna ha dichiarato di aver denunciato i presunti rapimento, minacce e abusi fisici all’allora presidente della Bad Boy Records, Harve Pierre, che avrebbe ignorato la questione. Cinque mesi dopo, sarebbe stata licenziata con un pretesto.