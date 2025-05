Francesca Michielin canterà al Concertozzo di Elio e le Storie Tese

Non poteva certo mancare a Bassano del Grappa in occasione di Il Concertozzo 2025 di Elio e le Storie Tese una delle più famose cittadine di quella città, ossia Francesca Michielin. E infatti la cantautrice e polistrumentista originaria proprio di Bassano del Grappa non mancherà all’appello.



Michielin si unisce al grande evento di musica, inclusione e spettacolo a Bassano del Grappa. Un’edizione speciale quella di quest’anno per la manifestazione che coniuga spettacolo dal vivo e impegno sociale.

Sarà una vera e propria festa collettiva tra ironia e solidarietà. Il 5 luglio, il Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa sarà il palcoscenico della quarta edizione de Il Concertozzo, una giornata all’insegna dell’inclusione e della musica suonata rigorosamente dal vivo. L’evento, ideato e promosso da Elio e le Storie Tese insieme al Trio Medusa, vedrà sul palco proprio Francesca Michielin, che torna nella sua città natale per unirsi alla band milanese in un concerto fuori dagli schemi, dove l’ironia si mescola alla riflessione sociale.

Oltre agli storici protagonisti del gruppo Elio e le Storie Tese, la serata sarà arricchita da partecipazioni speciali come quelle di Ruggero de I Timidi e Lillo, nomi ben noti al pubblico per la loro verve comica e il talento performativo. Il Trio Medusa, fin dalla prima edizione compagno di viaggio dell’iniziativa, continuerà a offrire il suo contributo in termini di energia e improvvisazione, garantendo sketch imprevedibili e momenti di puro intrattenimento.