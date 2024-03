Elio e le Storie Tese, 3° edizione "Concertozzo" (ora nello Stadiozzo)

Per festeggiare 40 anni di successi, la band italiana capitanata da Stefano Belisari (in arte Elio) sarà ancora insieme per il loro ormai iconico “Concertozzo”. Stavolta andrà in scena a Monza. E, dato che si terrà nello stadio, è ufficialmente diventato “Il Concertozzo allo Stadiozzo”. L’appuntamento è per il 26 maggio all’U-power Stadium di Monza

Fan di Elio e le Storie Tese, gioite perché i vostri beniamini stanno per tornare a suonare assieme. Lo faranno in occasione della terza edizione del cosiddetto "Concertozzo”.



Per festeggiare 40 anni di successi, la band italiana capitanata da Stefano Belisari (in arte Elio) sarà ancora insieme per il loro ormai iconico evento denominato, appunto, “concertozzo” (oltre a essere oramai insieme dopo la reunion annunciata lo scorso giugno, quella che li sta portando in tour in tutta Italia).

Stavolta andrà in scena a Monza, e - dato che si terrà nello stadio - è ufficialmente diventato “Il Concertozzo allo Stadiozzo”. L’appuntamento è per il 26 maggio all’U-power Stadium di Monza.



Sarà un evento in cui i massimi protagonisti saranno, oltre ai cosiddetti “Elii”, la musica da un lato e l’inclusione dall’altro. Il Concertozzo allo Stadiozzo nasce infatti dalla collaborazione con il Comune di Monza e PizzAUT, la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici.

Sono aperte da ieri su TicketOne le prevendite per questo attesissimo concerto-evento che vedrà protagonisti Stefano Belisari, Sergio Conforti, Davide Civaschi, Nicola Fasani, Christian Meyer e Antonello Aguzzi con incursioni del Trio Medusa, come fa sapere Rosella Redaelli su un articolo pubblicato nelle scorse ore da Il Corriere della Sera.

L’appuntamento è per riascoltare tutti i più grandi successi della band nata a Milano nel 1980, sottolinea Redaelli.