La scaletta del concerto di Elio e le Storie Tese a Bergamo

Solo qualche mese fa, con la loro solita ironia, i musicisti di Elio e le Storie Tese avevano pubblicato un tweet divertente, in cui sembrava volessero svelare in anteprima la scaletta del concerto del 16 luglio di Bergamo. In realtà, sotto a una scatola nera, era stata posizionata una scala grigia in miniatura. Nonostante, dunque, la band abbia deciso di mantenere il massimo riserbo sulla lista di canzoni che porterà in scena, ecco alcuni dei brani che potrebbero essere messi in scaletta:

Nel 2020 il TrioMedusa contatta Elio e le Storie Tese per sognare insieme un mega concerto di fine sfiga. La band accetta e rilancia, proponendo un’azione immediata per aiutare il mondo della musica. Nasce così, in collaborazione con il Cesvi, un’asta solidale per raccoglie fondi in favore dei gruppi indipendenti e meritevoli colpiti dalla pandemia, in attesa di poter organizzare un grande concerto a Bergamo, città simbolo della lotta al Covid-19. L’asta benefica ha raccolto 150.000 €, che sono stati poi devoluti a 46 band emergenti.

Ora, a circa due anni dalla prima telefonata, è già tempo del capitolo conclusivo, Il Concertozzo tanto atteso da migliaia di fan: “Siamo all'atto finale: il 16 luglio, a Bergamo, sarà una festa della musica. - spiega il Trio Medusa - Perché la rinascita passa anche per la musica. Come la Pace. E dove avremo modo di aiutare chi una guerra non l'ha combattuta solo contro il Covid. Pronti a vincere anche questa sfida. Tutti insieme. Gli Elio, Radio Deejay, il Cesvi, il Comune Di Bergamo e noi. Perché - a volte - non siamo solo la Terra dei Cachi”.