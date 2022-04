Elio e le Storie Tese tornano live per la “Festa di fine sfiga”

Elio e le Storie tese sono pronti a tornare insieme su un palco. Una speciale iniziativa solidale che vedrà la formazione suonare di nuovo riunita all’Arena Fiera di Bergamo, città scelta in quanto simbolo della lotta al coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). I proventi raccolti dal concerto verranno devoluti al Cesvi per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina.

approfondimento

La band ha raccontato la nascita del Concertozzo, ovvero un pomeriggio e una serata pieni di musica e intrattenimento, in programma il 16 luglio all’Arena Fiera di Bergamo: “Era la primavera del 2020 quando il Trio Medusa chiamò Elio e le Storie Tese per sognare insieme un grande concerto di fine sfiga. Una richiesta indeclinabile (suonava più come un ricatto, in realtà) per il complessino che, nonostante si fosse ormai dedicato al golf e al modellismo, ha rindossato la maschera di supergruppo e rilanciato la proposta, aggiungendo la volontà di aiutare immediatamente il mondo della musica. È nata così, insieme all’organizzazione umanitaria Cesvi, un’asta solidale per raccogliere fondi per tutte quelle band indipendenti e meritevoli, duramente colpite dalla pandemia, nell’attesa di poter celebrare insieme una grande festa da organizzare a Bergamo, una delle città simbolo dell’emergenza Coronavirus”.