Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 7 aprile. LIVE

Crescono lievemente i ricoverati con Covid negli ultimi 7 giorni, ma rallenta la tendenza all'aumento, +3,6%. Per l'Oms la variante Omicron BA.2 è responsabile di oltre il 90% delle infezioni nel mondo. Il ministro Speranza: “La circolazione del virus è ancora alta”. Aifa al lavoro per un accesso agli antivirali. Ecdc-Ema: no alla quarta dose per tutti. Nelle ultime 24 ore 69.278 positivi e 150 vittime. Superati i 15 milioni di casi da inizio pandemia, colpito un italiano su 4