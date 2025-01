Treccani ha inserito anche "Pandoro-gate" nel suo vocabolario

I titoli della Treccani

Oltre il pandoro-gate: storia in chiaroscuro della beneficenza targata Ferragnez. (Repubblica.it, 19 dicembre 2023, Video/Metropolis) • Il «pandoro-gate» fa cadere un'altra tegola in testa a Chiara Ferragni. Il gruppo Safilo, specializzato nell'occhialeria made in Italy, ha annunciato ieri l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio dell'influencer. (Andrea Rinaldi, Corriere della sera, 22 dicembre 2023, p. 32, Cronache) • [tit.] Chiara Ferragni e il pandoro-gate. Ora anche Prato apre un’inchiesta [catenaccio] Aperto un fascicolo d'inchiesta modello 45, senza ipotesi di reato e senza indagati. (Agi.it, 28 dicembre 2023, Cronaca) • [tit.] Caso Balocco-Ferragni, sono 4 le procure che indagano sul «pandorogate». (Gazzetta del Mezzogiorno.it, 29 dicembre 2023, Italia) • L’ha corteggiata per anni per poi ottenere il suo sì (e con il senno di poi ha fatto benissimo). Le strade di Amadeus e Chiara Ferragni si sono incontrate sul finire del 2022 quando il mattatore di Sanremo ha convinto l'influencer a salire al suo fianco sul palco dell’Ariston. Un'accoppiata vincente accolta da una standing ovation collettiva di pubblico e critica e complimenti (social) tanto che un bis non era escluso. Inevitabile la richiesta di un commento di Amadeus sul Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni poco prima di Natale. (Monica Monnis, Elle.com, 8 gennaio 2024, Celebrities) • [tit.] Pandoro-gate, le giustificazioni della Balocco. Ma il Codacons annuncia battaglia: “Dovranno risarcire i clienti”. (Stampa.it, 15 gennaio 2024, Cuneo).