Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 8 aprile LIVE

Prime multe per i cittadini over 50 no-vax che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Al momento sarebbero state spedite o sarebbero in via di spedizione anche all'inizio della prossima settimana un primo lotto di circa 600mila multe, 100mila al giorno. Il governo valuta la proroga dell'uso delle mascherine in alcuni luoghi chiusi, come i mezzi di trasporto. 69.596 i nuovi contagi Covid, 150 le vittime.