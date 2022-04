Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 9 aprile. LIVE

Registrati 66.535 contagi e 144 decessi. Il tasso di positività è al 15%

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

). Isolata per la prima volta in Italia, da un laboratorio di Reggio Calabria, una nuova variante di Omicron, chiamata Xj ed "equivalente a Xe".

Gli Stati Uniti hanno invitato gli americani a non andare a Shanghai per il rigido lockdown imposto per combattere una nuova ondata di Covid e hanno autorizzato la "partenza volontaria" dei suoi diplomatici non essenziali dal consolato. L'Arabia Saudita invece ha riaperto ai pellegrini dopo due anni di restrizioni. Sarà concessa la visita alla Mecca a un milione di persone. In Italia calano Rt e incidenza e c’è la road map per la quarta dose del vaccino: è prevista per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per le categorie a rischio tra 60 e 79 anni.