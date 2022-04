Covid: dall'Austria arriva un nuovo candidato vaccino

Di cosa si tratta



Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 7 aprile. LIVE

Il preparato, messo a punto presso l'Università di Vienna, prende di mira i domini di legame del recettore RBD del virus Sars-CoV-2. Nei test preclinici, come spiegato dai ricercatori, il candidato vaccino ha indotto una risposta anticorpale IgG specifica uniforme in modelli animali e in test umani. Questa risposta anticorpale potrebbe impedire al coronavirus di agganciarsi ed entrare nelle cellule del corpo, scongiurando lo sviluppo dell'infezione. Nello specifico, il vaccino a subunità Sars-CoV-2 (PreS-RBD), sviluppato presso MedUni Vienna, si basa su una proteina di fusione strutturalmente ripiegata costituita da due domini di legame del recettore (RBD) del virus Sars-CoV-2 e l'antigene PreS dell'epatite B, che fungono da vettori immunologici l'uno per l'altro, rafforzando così la risposta immunitaria.

"I nostri dati ci danno motivo di sperare che questo antigene del vaccino a base di proteine prontamente producibile sarà efficace contro tutte le varianti Sars-CoV-2 conosciute fino ad oggi, incluso l'Omicron", ha dichiarato il coordinatore dello studio Rudolf Valenta. "Il vaccino è progettato per consentire iniezioni ripetute per costruire un'immunità sterilizzante sostenuta, è adatto per l'uso in tutte le età e gruppi di rischio e sembra essere superiore ai vaccini attualmente

disponibili quando si tratta di indurre anticorpi neutralizzanti".