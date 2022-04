3/10 ©Getty

In una nota diffusa al riguardo si legge che “con questa collaborazione, le due compagnie rafforzano una partnership che era inizialmente focalizzata nello sviluppare prodotti dalla piattaforma vaccinale di VRI/INERM, che LinKinVax sta adesso utilizzando in via esclusiva”. L’accordo siglato si specifica, riguarda lo sviluppo di un nuovo vaccino, dallo sviluppo della linea cellulare alla produzione di un lotto clinico da testare poi in un trial clinico

