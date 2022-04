Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 5 aprile. LIVE

Gli ultimi approfondimenti:

La curva epidemica da Covid in Italia è attualmente in una situazione di sostanziale stabilità, pur continuando a rimanere elevati i numeri di nuovi contagi e decessi. Una nuova indagine rapida dell'Iss esaminerà intanto campioni raccolti ieri per stimare la prevalenza delle sottovarianti circolanti in Italia, dopo che nel Regno Unito è stata segnalata la nuova Xe.