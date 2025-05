Maltempo Milano, esonda il fiume Lambro: evacuate comunità parco

Disagi a Ponte Lambro

"Nel quartiere Ponte Lambro è avvenuta la fuoriuscita dell'acqua dai tombini stradali di via Vittorini per aumento dei livelli di fognatura e per il rigurgito del fiume Lambro - ha spiegato -. Per la prima volta abbiamo posato barriere mobili lungo la via Vittorini per deviare l'acqua nel parco tutelando il quartiere dell'allargamento. Sempre nel quartiere nelle settimane scorse abbiamo dato ai privati alcune paratie mobile per protegge ingressi in via Rilke, posate anche nelle case MM". Per quanto riguarda il Seveso "stiamo monitorando e siamo pronti e vicini all'attivazione della vasca realizzata dal Comune di Milano". "I sottopassi - ha precisato - sono tutti in funzione grazie al potenziamento delle vasche e delle pompe realizzato in questi ultimi anni. E' allagato solo quello di via Lombroso. In città ci sono alcuni microallagamenti".