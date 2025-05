Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine al Nord: ecco dove

Introduzione

Una vasta area di bassa pressione ha raggiunto il Nord Italia nella serata di ieri, mercoledì 21 maggio, portando un primo impulso di maltempo destinato a intensificarsi. Secondo gli esperti di iLMeteo.it, la perturbazione proseguirà anche oggi, giovedì 22 maggio, con temporali localmente intensi, possibili grandinate, forti raffiche di vento e un netto calo delle temperature su gran parte del Nord. Scenario opposto al Sud, dove prevarrà il sole, fatta eccezione per un graduale aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per le prossime ore e per i giorni a venire.