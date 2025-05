Milano, cartello shock in un negozio: "Qui israeliani non benvenuti"

Una merceria del centro di Milano ha esposto all’ingresso un cartello in ebraico che recita: “Gli israeliani sionisti non sono benvenuti qui”. A notarlo, e a denunciarlo sui social, è stato Roberto della Rocca, membro della Camera di commercio israelo-italiana e dirigente politico. "Finchè c'è la scritta "stop the war" con un razzo con la bandiera israeliana e un razzo in direzione opposta con la bandiera palestinese, ci sta, potrei metterlo anche io" ha scritto. Ma il cartello in ebraico "per non dare nell'occhio" va oltre, dovuto a "mala fede, spesso di matrice antisemita".