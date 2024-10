Bologna, la campagna contro tabù e pregiudizi sul ciclo mestruale FOTO

Ogni mese 1,9 miliardi di persone nel mondo hanno le mestruazioni e sono ancora tante le discriminazioni che possono subire. È per questo che l'organizzazione indipendente WeWorld, che si impegna per promuovere la giustizia mestruale in Italia e nel mondo, e il collettivo di arte pubblica CHEAP hanno realizzato la campagna “Legalize Mestruazioni” per rompere con un tabù ormai logoro e aprire una conversazione pubblica sui temi della giustizia mestruale