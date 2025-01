Incendio Los Angeles, i morti salgono a 24. Vento rafforza roghi. LIVE

Dopo cinque giorni tra le macerie della sua casa a Palisades il cagnetto Oreo è stato ritrovato sano e salvo dal suo padrone Casey Colvin. La ricerca dell'animale era iniziata martedì e la sua foto è diventata virale sui social media, tanto che una serie di celebrities, tra le quali l'attrice Jennifer Aniston, si erano mobilitati facendola girare su Instagram. Quando era scattata l'allerta roghi il suo padrone era al lavoro, corso a casa per far evacuare i suoi cani, aveva trovato soltanto l'altro, Tika Tika Tika. Ma, grazie ad un'app per il tracciamento dei cani, domenica Oreo è stato trovato che dormiva tra le macerie di quella che era la sua casa. Terrorizzato ma in buone condizioni, il cagnetto è stato preso in braccio da Colvin in lacrime.