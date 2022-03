Via libera negli Usa alla quarta dose di Pfizer o Moderna per over 50

Via libera negli Stati Uniti alla quarta dose dei vaccini Pfizer e Moderna contro il coronavirus. La decisione presa dalla Food and Drug Administration americana riguarda gli over 50, oltre ad alcune categorie di immunocompromessi. Lo riportano i media d'Oltreoceano (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - AVVIATO ESAME SU HISPRA COME BOOSTER - LA NEBBIA MENTALE POST-COVID).